Pai agride filha com soco no rosto em Godoy Moreira; PM é acionada

Além do soco, a menina foi arrastada e jogada no chão pelo pai

Na madrugada deste sábado (3), por volta das 2 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para o Hospital Municipal de Godoy Moreira, onde se encontrava uma adolescente que havia sido agredida pelo pai.

No hospital, a adolescente relatou que na madrugada, por volta de uma hora, estava com alguns amigos na Praça.

Disse ainda, que seu pai teria chegado no local aparentemente bêbado e sem motivo passou a agredi-la.

Ela disse que levou um soco no rosto e foi arrastada pelo braço e jogada no chão, tendo causado luxação no braço esquerdo.

A menor disse ainda que não é a primeira vez que há cerca de três semanas já teve outro problema com seu pai.

Diante dos fatos narrados, a equipe policial realizou patrulhamento e não localizou o autor.

O Conselho Tutelar foi acionado e tomou ciência do fato, ficando a adolescente sob a responsabilidade dos conselheiros.

