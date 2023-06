Pai acusado de abusar da própria filha é preso em Ariranha do Ivaí

Um pai acusado de abusar sexualmente da própria filha foi preso na tarde de quinta-feira (15), por volta das 17h40, na cidade de Ariranha do Ivaí, no Vale do Ivaí, centro norte do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o detido tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela justiça da Comarca de Jundiaí, estado de São Paulo, pelo crime de estupro de vulnerável.

Após receber informações do serviço de inteligência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), a equipe de serviço se deslocou a Rua Eurides Nogueira e obteve êxito em localizar o suspeito.

O acusado não ofereceu resistência. Após os procedimentos de praxe na 6ª CIPM, o detido foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

