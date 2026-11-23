





O padre Paulo César Alves Rodrigues iniciou, na manhã desta segunda-feira (23), uma caminhada de cerca de 80 quilômetros entre os municípios de Borrazópolis e Arapongas, no norte do Paraná, para cumprir uma promessa religiosa. O sacerdote foi visto deixando Borrazópolis a pé pela rodovia, no sentido de Kaloré, rumo à nova cidade, onde assumirá a condução da Paróquia São Francisco de Assis.

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O início da jornada foi registrado em vídeo por moradores da região. Em uma das gravações, feita pela moradora Regiane Berto, o religioso aparece caminhando pelo acostamento da rodovia na altura da ponte sobre o Rio Bom, na divisa entre Borrazópolis e Kaloré.

A partida ocorreu na manhã seguinte à celebração de despedida do sacerdote na Paróquia Imaculada Conceição, onde atuou nos últimos 12 anos. Durante a missa da noite de domingo (22), que também marcou o encerramento de um acampamento católico, padre Paulo recebeu o título de Cidadão Honorário de Borrazópolis e foi homenageado pelos fiéis.

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Ao longo de sua passagem pelo município, o religioso fundou a Comunidade Católica Jesus Misericordioso (CCJM), responsável por dar início aos acampamentos católicos locais. Ao agradecer a honraria concedida pela comunidade, o sacerdote destacou que Borrazópolis foi a cidade onde residiu por mais tempo e comparou o título a um "registro de nascimento", devido ao vínculo construído com a população.





O sacerdote foi visto deixando Borrazópolis a pé pela rodovia, no sentido de Kaloré, rumo à nova cidade - Foto: - Reprodução O sacerdote foi visto deixando Borrazópolis a pé pela rodovia, no sentido de Kaloré, rumo à nova cidade - Foto: - Reprodução

A posse oficial do padre Paulo em Arapongas está agendada para o dia 6 de dezembro, às 19h. Já em Borrazópolis, a Paróquia Imaculada Conceição receberá o padre Lucas Caetano da Silva, vindo de Colorado, cuja cerimônia de posse ocorrerá no próximo domingo (29), às 9h.