Padrasto é procurado por abusar de amiga da enteada em Ivaiporã

Menina pediu socorro ao irmão; durante o atendimento, filha da esposa do suspeito revelou que sofre violências desde os seis anos de idade

Um homem está sendo procurado pela polícia após abusar sexualmente de uma menor de idade que dormia na casa de sua enteada, na zona rural de Ivaiporã. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (27). O acionamento das autoridades para esse caso acabou revelando uma segunda situação: o suspeito também violentava a própria enteada há anos.

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De acordo com as informações das autoridades, a vítima passava a noite na residência da amiga. Em determinado momento, enquanto a jovem dormia, o padrasto da colega entrou no quarto. Ele beijou a vítima, tocou em suas partes íntimas e forçou a mão da menor contra o corpo dele. Assustada, a menina gritou por socorro e conseguiu ligar para o irmão, que rapidamente acionou a polícia.

A vítima relatou o ocorrido de forma espontânea aos policiais e aos profissionais do Conselho Tutelar, que foram chamados para acompanhar e acolher as menores. Diante da mobilização, a amiga da vítima — e enteada do agressor — encontrou coragem para fazer uma nova denúncia. Ela relatou às equipes que sofre abusos do padrasto desde que tinha seis anos de idade. A jovem explicou que nunca havia contado a verdade à mãe por medo de que o casamento terminasse e o agressor acabasse conseguindo a sua guarda na Justiça.

Após ouvirem os graves relatos, as equipes policiais realizaram buscas por toda a região com o objetivo de prender o autor dos crimes. No entanto, ele conseguiu fugir antes da chegada da viatura e não foi localizado até o término do registro policial. As buscas e as investigações continuam para que o suspeito seja encontrado e levado à Justiça.