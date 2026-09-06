Padrasto agride enteada com soco durante briga e foge em Kaloré

Vítima de 30 anos foi atacada no centro da cidade; Polícia Militar fez buscas na região, mas o homem de 47 anos não foi localizado

Uma mulher de 30 anos foi agredida com um soco pelo próprio padrasto, de 47 anos, no início da madrugada deste domingo (6), na região central de Kaloré (PR). Após cometer a agressão, o homem fugiu do local antes da chegada da viatura policial.

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A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima. Aos policiais, a mulher relatou que o ataque aconteceu durante um desentendimento familiar na residência. Logo após desferir o golpe contra a enteada, o suspeito saiu da casa tomando rumo desconhecido.

A equipe policial realizou buscas pelas ruas e bairros próximos na tentativa de encontrar o agressor, mas ele não foi localizado.

A vítima recebeu todas as orientações da equipe militar sobre como proceder legalmente. Ela foi informada sobre o direito de solicitar medidas protetivas de urgência para garantir sua segurança e sobre o prazo que possui para registrar a denúncia formalmente na Polícia Civil, passo necessário para que o padrasto seja investigado criminalmente por violência doméstica e lesão corporal.