Pacientes recebem bolsa térmica para insulina em Lunardelli

A educação para o autocuidado e manutenção do uso da insulina deve preconizar as características de cada paciente insulinodependente, assim como, sua realidade social e também a qualidade dos medicamentos, produtos e insumos por eles utilizados.

Pensando nisso, a Farmácia do Centro Municipal de Saúde de Lunardelli confeccionou uma Bolsa Térmica para transporte seguro de Insulina, que também conta com gelo reutilizável e está sendo distribuído gratuitamente a todos os pacientes insulinodependentes usuários do SUS do município de Lunardelli.

“A maioria dos pacientes residem na área urbana, já outros vêm da área rural, dependem de caronas ou outros tipos de transporte para virem e voltarem às suas residências. Agora cada cidadão insulinodependente poderá retirar sua insulina na Farmácia Municipal e transportá-la em ambiente seguro, higiênico e adequado até seu lar, garantindo a qualidade do produto que será utilizado”, destaca o Farmacêutico e Secretário Municipal de Lunardelli, Luís Fernando Novais.

Ainda segundo Luiz é recomendado que em transportes e viagens, a insulina deve ser sempre conduzida em bagagem de mão, mesmo em viagens de longa duração, nunca sendo transportada em porta luvas, porta malas ou bagageiros, além disso, a insulina nunca deve ser congelada.

Mais uma grande iniciativa para fortalecer a promoção da qualidade de vida da população Lunardelliense.

