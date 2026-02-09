Paciente ferido causa tumulto em hospital de São Pedro do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem causou tumulto e ameaçou um médico após dar entrada ferido no Hospital Municipal de São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná, na tarde de domingo (8).

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada depois que o paciente apresentou comportamento agressivo durante o atendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Advogado de Arapongas morre aos 42 anos em decorrência de câncer

De acordo com o médico de plantão, o homem chegou à unidade com cortes no rosto e na cabeça, provocados por uma briga, e com sangramento intenso. Durante os procedimentos, ele teria feito ameaças e tentado agredir o profissional.

Quando os policiais chegaram ao hospital, o paciente já havia sido medicado e estava inconsciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O médico foi orientado sobre as medidas legais e informou que vai decidir posteriormente se irá formalizar a representação.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











