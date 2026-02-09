Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
AMEAÇA

Paciente ferido causa tumulto em hospital de São Pedro do Ivaí

Paciente deu entrada ferido após briga e causou confusão no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 07:23:35 Editado em 09.02.2026, 07:23:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paciente ferido causa tumulto em hospital de São Pedro do Ivaí
Autor Hospital Santa Casa de São Pedro do Ivaí - Foto: Reprodução

Um homem causou tumulto e ameaçou um médico após dar entrada ferido no Hospital Municipal de São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná, na tarde de domingo (8).

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada depois que o paciente apresentou comportamento agressivo durante o atendimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Advogado de Arapongas morre aos 42 anos em decorrência de câncer

De acordo com o médico de plantão, o homem chegou à unidade com cortes no rosto e na cabeça, provocados por uma briga, e com sangramento intenso. Durante os procedimentos, ele teria feito ameaças e tentado agredir o profissional.

Quando os policiais chegaram ao hospital, o paciente já havia sido medicado e estava inconsciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O médico foi orientado sobre as medidas legais e informou que vai decidir posteriormente se irá formalizar a representação.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO Atendimento Médico comportamento agressivo hospital POLICIA MILITAR São Pedro do Ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline