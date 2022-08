Paciente é preso após furtar relógio e anel de médico na UPA 24h

Da Redação

UPA de Ivaiporã

Na tarde de domingo (14) a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para a UPA 24h de Ivaiporã no Vale do Ivaí no Paraná, em atendimento a uma ocorrência de furto. Um homem foi preso.

Na unidade hospitalar os policiais conversaram com o médico plantonista que relatou ter dado atendimento a um paciente, que para realizar sutura retirou seu relógio e um anel, ambos avaliado em R$ 500,00.

Após terminar o atendimento liberou o paciente, ao retornar a sala deu por falta de seus pertences, sendo que o paciente liberado teria sido a última pessoa a entrar na sala.

De posse das características do paciente a PM fez patrulhamento e localizou o indivíduo que foi abordado. Em revista pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda o relógio e um anel prata idênticos aos do furto.

O médico reconheceu seus pertences e manifestou interesse em representar contra o autor.

Sendo assim foi dado voz de prisão e encaminhado até a sede da 6° CIPM para lavratura do boletim de ocorrência e na sequência encaminhado para 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, para serem tomadas as medidas cabíveis.

