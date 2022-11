Paciente de Mauá da Serra comemora última sessão de radioterapia

Da Redação

Alcalina Fernandes (72), que finalizou suas 15 sessões de Radioterapia

O mês de novembro começou em clima de comemoração para a moradora de Mauá da Serra, dona Alcalina Fernandes (72), que finalizou suas 15 sessões de Radioterapia na Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana ao lado da filha Eliana Ferreira e da equipe.

A paciente buscou tratamento por conta de um nódulo na mama, que foi diagnosticado, passando primeiro por sessões de quimioterapia, cirurgia e, posteriormente, a radioterapia. “Eu senti uma bolinha durante o banho, mas fui deixando, porque não queria assustar minha filha. Até que resolvemos fazer uma consulta e uns exames e foi diagnosticado”, conta dona Alcalina.

“Depois de conversar com a médica do nosso município, ela pediu uma bateria de exames e me encaminhou para Londrina fazer a quimioterapia e a cirurgia, então entramos com a radioterapia por último, graças a Deus agora é uma batalha vencida”, afirma a paciente.

A moradora de Mauá da Serra conta que ficou contente com o atendimento na unidade, que o acha diferente dos que normalmente são feitos em outros lugares. “O tratamento aqui é muito bom. Não posso reclamar de nada. Diferente de outros lugares, as pessoas aqui tratam a gente com muito amor, viram nossos amigos mesmo, isso faz toda diferença”, diz.

Eliana Ferreira, filha de dona Alcalina também presta seus agradecimentos à equipe da unidade. “Nós temos apenas o que agradecer, vocês aqui cuidam não só do paciente, mas de nós da família também. Nos dão muito conforto nesse momento tão difícil. Que Deus abençoe o trabalho de todos”, fala.

A felicidade de uma alta não se estende apenas para a paciente e sua filha. “Nós da unidade ficamos sempre muito felizes de ver um paciente se recuperando. É muito gratificante para nós ver a dona Alcalina indo para casa bem, ela deixará saudades, mas ficamos com o coração leve de saber que ela está bem e em casa”, afirma Tomie Akiama, enfermeira responsável pelo setor de radioterapia.

