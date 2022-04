Da Redação

Paciente de hospital de Jandaia foge durante atendimento

Um paciente do Hospital Regional do Vale do Ivaí, localizado em Jandaia do Sul, fugiu na tarde deste sábado (9), durante atendimento em outra instituição.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem informou que estava com dores nos membros superiores e foi levado para outro hospital.

No entanto, ainda segundo o boletim, durante os procedimentos de registro de prontuário, o homem aproveitou um descuido dos funcionários e fugiu a pé das dependências do local.

Conforme a PM, o paciente não foi localizado.