Um homem de 74 anos, com suspeita da Covid-19 morreu em Ivaiporã na manhã desta terça-feira (10).

Segundo informações do Departamento Municipal de Saúde ele estava internado no Hospital Regional de Ivaiporã, porém, a equipe de saúde ainda não recebeu o resultado de exames da Covid. Neste caso, o óbito entra em investigação aguardando resultado do Lacen.

Também foi informado que Ivaiporã não registrou nenhum novo caso de Covid nesta terça.

