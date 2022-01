Da Redação

Paciente com covid ameaça pessoas em central de atendimento

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta quinta-feira (27), após uma paciente da Central de Tratamento da Covid-19, em Jandaia do Sul, ameaçar de morte funcionários do local.



continua após publicidade .

Em contato com a solicitante, ela informou que atendeu à mulher e durante os procedimentos a paciente proferiu ameaças de morte e injúrias contra os demais funcionários e contra ela.

Ao chegar na central, a PM não localizou a autora. No entanto, após identificada através de foto no Sistema Sesp Intranet e feitas as orientações, a vítima decidiu por representar criminalmente posteriormente caso necessário.