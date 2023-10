Ovo frito causa confusão entre primas e vira caso de polícia no Vale

Siga o TNOnline no Google News

Um ovo frito causou uma confusão entre primas que acabou virando caso de polícia na tarde deste domingo (22), na área central de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que por volta das 17h30 uma prima teria chegado na residência dela totalmente embriagada e pediu um ovo frito.

A mulher então teria ido fritar o ovo para a parente, mas, durante o preparo da comida, elas começaram uma discussão. Na briga, a prima teria pegado a frigideira e tentado agredir a vítima com o utensílio doméstico. Nesse momento, óleo quente caiu no braço da vítima e causou pequenas queimaduras.

Após a confusão, a suspeita fugiu do local. A moradora chamou a PM e foi orientada pelas autoridades. Após isso, ela foi levada a um posto de saúde para receber avaliação e ser medicada. A mulher disse que, posteriormente, iria procurar a Delegacia de Polícia para representar contra a prima.

