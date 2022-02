Outro suspeito de roubo morre em confronto com a PM

Da Redação

Valdomiro Fogaça Gonçalves, 34 anos

Um homem de 34 anos morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) em Mauá da Serra, na manhã desta terça-feira (1). Valdomiro Fogaça Gonçalves reagiu ao ser abordado pelos policiais, que cumpriam mandado de busca e apreensão, com apoio de uma equipe da Choque, de Londrina.

continua após publicidade .

Valdomiro é o segundo morto dos três homens acusados por um roubo agravado cometido no 22 de dezembro, também em Mauá da Serra. O primeiro envolvido nesse caso a morrer em troca de tiros, foi naquele mesmo dia. Ele foi identificado como Marcelo Paulo Prestes, natural de Telêmaco Borba.

Na ocasião, conforme a Polícia Militar, uma equipe fazia diligências após receber denúncias de que três homens estavam ateando fogo em um carro, próximo da linha férrea. Com a chegada dos policiais, os três homens teriam feito disparos com arma de fogo e, na troca de tiros, Marcelo foi morto e os outros dois conseguiram fugir.

continua após publicidade .

Após levantamentos, com apoio da Delegacia de Tamarana, a polícia conseguiu identificar os dois fugitivos suspeitos e obteve mandado de prisão contra eles. Conforme a polícia, ao cumprir um desses mandados, nesta terça-feira (01), Valdomiro Gonçalves reagiu efetuando disparos contra a equipe policial, quando acabou baleado e morto. O segundo homem envolvido no caso foi preso pelos policiais e está à disposição da Justiça.

Os policiais acionados no cumprimento do mandado judicial, nesta terça-feira, conforme boletim de ocorrência, não sofreram ferimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada, assim como outros órgãos de segurança.