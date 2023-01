Ortigara se reúne com prefeitos e apresenta máquinas em Ivaiporã

Da Redação

Os maquinários é fruto de uma parceria, onde o Governo do Estado executa as emendas da bancada federal

Em visita técnica em Ivaiporã, o secretário de Estado da Agricultura do Paraná (Seab), Norberto Ortigara se reuniu com prefeitos da região e apresentou três retroescavadeiras e um caminhão basculante adquiridos pelo governo para quatro municípios da região.

Acompanhado do diretor- presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, da chefe do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã, Vitória Holzmann, entre outros, Ortigara iniciou agenda na quarta-feira (19) a uma visita no Sítio Santa Amália, na região dos Três Ranchinhos, no Distrito de Jacutinga.

A propriedade rural é referência no Estado e produz um café diferenciado e já reconhecido pelo prêmio Café Qualidade. Os proprietários implantaram irrigação e instalação de energia fotovoltaica para baixar custos.

“É um belo exemplo de tantos outros que a gente encontra no Paraná, uma vitrine para que os outros se espelham e possam também encontrar o seu caminho”, destacou o secretário.

Na sequência, o secretário Ortigara e comitiva dirigiram-se ao escritório regional do Instituto Água e Terra (IAT), onde se reuniram com prefeitos e lideranças da região. Na oportunidade, também foi realizada a apresentação das retroescavadeiras para municípios de Ivaiporã, Jardim Alegre, Grandes Rios e um caminhão basculante para Godoy Moreira.

“Isso é fruto de uma parceria, onde o Governo do Estado executa as emendas da bancada federal comprando os equipamentos conforme a indicação do deputado federal. A entrega formal depende ainda de concluir um processo administrativo, o que deve acontecer em breve”, explicou Ortigara.

“Em Ivaiporã a retroescavadeira deverá ser utilizada no nosso projeto de piscicultura nas propriedades do município”, relatou o prefeito em exercício Marcelo Reis que também agradeceu a visita do secretário.

