Ortigara apresenta 'Município Nota A' para prefeitos da Amuvi em Rio Bom

Secretaria da Fazenda oferece consultoria gratuita para equilíbrio fiscal; evento da Amuvi também destacou pacote de R$ 170 milhões na cidade anfitriã

O Secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, apresentou na tarde desta sexta-feira (10) o programa "Município Nota A" aos prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). O encontro, realizado no Centro Social Urbano de Rio Bom, detalhou a iniciativa que busca auxiliar as administrações locais a alcançarem a excelência na gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas.

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O projeto tem como objetivo principal elevar as notas de capacidade de pagamento das prefeituras junto ao Tesouro Nacional, replicando o modelo de gestão que garantiu ao Estado do Paraná a nota máxima em transparência e saúde financeira.

Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, a ferramenta disponibiliza a expertise técnica do Estado para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente.

"Se trata de uma consultoria gratuita, de adesão voluntária do município, para que cada gestor municipal, o prefeito, seu secretário de fazenda ou finanças, seu contador, se preocupem em estar em equilíbrio", explicou Ortigara.

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A equipe do Estado, formada por economistas e agentes capacitados, fornecerá relatórios periódicos de acompanhamento para os municípios aderentes, indicando onde os gastos podem ser otimizados e orientando a aplicação do dinheiro em obras estruturantes, sem custos adicionais aos cofres municipais.

Guinada nos investimentos estaduais

Durante a reunião, Ortigara também destacou a política de investimentos adotada pelo governo estadual a partir de maio de 2024, que focou na redução do custeio da máquina pública para priorizar obras. O reflexo, segundo o secretário, é a injeção de quase R$ 4 bilhões apenas no repasse para estradas rurais e pavimentação asfáltica nos municípios.

Mesmo em um ano eleitoral, o secretário garantiu que o cofre estadual possui caixa para honrar todas as obrigações sem interromper o fluxo de desenvolvimento.

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“Desde o dia 8 de maio de 2024, quando sentei na cadeira lá da Fazenda, depois de 13 anos e pouco na Agricultura, eu disse assim: 'Olha, eu vou privilegiar investimento. Governador, nós vamos privilegiar investimento', pontuou o secretário.

Investimentos em Rio Bom

A reunião desta sexta-feira marcou um momento simbólico para Rio Bom, que voltou a sediar um encontro da Amuvi após 20 anos. O prefeito Moisés Andrade aproveitou a presença de diversas autoridades estaduais — incluindo os ex-governadores Beto Richa e Orlando Pessuti e o deputado estadual Arilson Chiorato — para apresentar a transformação urbana pela qual a cidade passa.

O município contabiliza o maior pacote de obras de sua trajetória, impulsionado por parcerias público-privadas e aportes do Governo do Estado. Os aportes incluem o recapeamento de ruas, ligações asfálticas, a instalação da incubadora da cooperativa Lar e a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto da Sanepar.

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"A soma de todos os recursos que nós temos hoje sendo investidos na cidade, de abril do ano passado para cá, já chega próximo a 170 milhões de reais", contabilizou o prefeito.

Avaliando o atual cenário de desenvolvimento, Andrade foi categórico sobre os impactos positivos na qualidade de vida da população local: "E hoje eu posso dizer tranquilamente que o melhor momento que nós estamos vivendo na história de Rio Bom é esse", afirmou.





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Foto: Louan Brasileiro / TNOnline Foto: Louan Brasileiro / TNOnline



