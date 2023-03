Oportunidades de emprego em Ivaiporã nesta terça-feira (28)

Da Redação

Agência do Trabalhador de Ivaiporã

A Agência do Trabalhador de Ivaiporã divulga as oportunidades de trabalho nesta ter-feira (28). São 41 vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para diversas áreas e níveis de escolaridade.

Para candidatar-se, é necessário dirigir-se à Agência do Trabalhador com Carteira de Trabalho, CPF e RG.

O atendimento da Agência do Trabalhador de Ivaiporã ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, ao lado da Biblioteca Pública, e se inicia às 7h30 e vai até às 17 horas, com intervalo para almoço entre às 11h30 e 13h00. Para mais informações (43) 3472-8650.

As empresas que tem vagas abertas somente serão reveladas no momento do atendimento, mediante batimento de critérios, ou no auto atendimento pelo APP SINE FÁCIL.

Veja as oportunidades:

Administrador de marketing Atendente de padaria Auxiliar administrativo 10 Auxiliar de confeitaria Auxiliar de linha de produção Auxiliar de marceneiro Babá Campeiro - na pecuária Caseiro Consultor de vendas Costureira em geral Cozinheiro geral Cuidador de idosos Empregado doméstico nos serviços gerais Empregado doméstico diarista Gesseiro Leiturista Motorista de caminhão leve Motorista entregador Operador de caixa Operador de empilhadeira Pedreiro Representante comercial autônomo Servente de serviços gerais na conservação de vias Trabalhador da elaboração de pré-fabricados Vendedor interno Vendedor pracista Total 41

