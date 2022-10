Operação Terra Envenenada da PF cumpre mandados em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20/10), a Operação Terra Envenenada, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte e comercialização de cigarros e agrotóxicos contrabandeados em todo país. No Vale do Ivaí, a PF também cumpre mandado em Jardim Alegre.

continua após publicidade .

A operação foi batizada de Terra Envenenada em razão das atividades de introdução, transporte e revenda de agrotóxicos ilegais, os quais causam prejuízos ambientais e trazem riscos gravíssimos às pessoas que manuseiam esse tipo de produto e à população que consome os alimentos nos quais são utilizados.

Foram mobilizados cerca de 200 policiais federais para o cumprimento de 58 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra (PR), sendo 34 de busca e apreensão e 24 de prisão preventiva, nas cidades de Mundo Novo (MS), Terra Roxa (PR), Umuarama(PR), Amaporã(PR), Alto Piquiri(PR), Iporã(PR), Jardim Alegre(PR), Campo Mourão(PR), Nova Prata(RS), Palmas(TO) e Luís Eduardo Magalhães(BA).

continua após publicidade .

A investigação durou aproximadamente sete meses. A PF identificou que um número expressivo de carregamentos de cigarros e agrotóxicos ilegalmente importados estavam vinculados com as atividades da quadrilha.

Base da organização era em Terra Roxa

A organização se dividia em três camadas: a primeira era baseada em Terra Roxa (PR), onde residiam os principais líderes e integrantes operacionais do grupo, responsáveis por trazer para o Brasil o agrotóxico pelo Rio Paraná. O bando armazenava o produto em chácaras e sítios da região. A segunda camada da organização era composta por intermediários, sediados em municípios um pouco mais afastados da fronteira. Eles tinham a incumbência de prospectar a demanda e promover o transporte e segurança das mercadorias. O terceiro grupo era composto basicamente por empresas agropecuárias, que adquiriam os agrotóxicos dos contrabandistas para revenda.

continua após publicidade .

Além do bando efetuar a distribuição dos produtos ilícitos no oeste do Paraná, também foram identificados grandes carregamentos dos produtos contrabandeados sendo entregues a empresários nos estados da Bahia, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais.

FONTE: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News