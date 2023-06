Operação prende um suspeito e apreende 10 kg de droga na região

As viaturas, inclusive da Polícia Militar (PM) se dirigiram para a zona rural do município

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (13), em Rosário do Ivaí, no norte do Paraná. Balanço parcial divulgado por volta das 18h30 aponta que uma pessoa foi presa e aproximadamente 10 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Segundo o delegado Ricardo Monteiro de Toledo, até o início da noite, equipes ainda estavam em diligências para cumprir um total de oito mandados de busca e apreensão.

De acordo com o delegado, o objetivo é combater e prender supostos envolvidos em tráfico de drogas na região, além de verificar denúncias relacionadas à posse e ao porte ilegal de armas.

Os oito mandados de busca e apreensão que são cumpridos com apoio das equipes da Polícia Militar da 6ª Companhia Independente de Ivaiporã além do canil do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, com a atuação do cão de faro Buddy.





