Operação policial intercepta entrega de 6 kg de maconha em Faxinal

Três pessoas foram presas e cerca de 6 kg de maconha apreendidos na madrugada desta terça-feira (14) em Faxinal. As prisões foram realizadas em uma operação da Polícia Civil comandada pelo delegado Ricardo Mendes. Dois veículos usados pelos traficantes também foram apreendidos.

As prisões aconteceram por volta das 5 horas, no bairro JK. Os detidos estavam em um GM/Corsa, com placas de Rolândia e em uma moto. No Corsa, abordado no bairro, estava um casal que transportava 10 tabletes de maconha.

Já o condutor da moto que, segundo a polícia, fazia a função de batedor do esquema, conseguiu fugir ao perceber aproximação policial. Ele foi preso na sequência, próximo ao município de Mauá da Serra.

Segundo a Polícia Civil, a droga seria entregue em vários pontos de tráfico de Faxinal. Dois celulares que estavam com os detidos também foram apreendidos e devem ser periciados pela Polícia Civil na tentativa de identificar mais envolvidos no esquema. A droga, os veículos e os presos foram encaminhados à Delegacia de Faxinal.