Operação policial desmonta ponto de drogas em Jandaia do Sul

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar vinha monitorando o ponto de drogas em Jandaia do Sul, através do serviço de inteligência

Um endereço, em Jandaia do Sul, que vinha sendo monitorado pela área de inteligência da Polícia Militar foi alvo da Operação Sinergia, deflagrada neste domingo (16), pelo 10º Batalhão da Polícia Militar. Um adulto foi preso e dois menores apreendidos no local, onde a polícia encontrou drogas e uma arma de fogo.

O local, que fica na Rua A, no centro de Jandaia do Sul, vinha sendo monitorado pela movimentação constante de pessoas, que seriam usuários de drogas. As pessoas chegavam no portal da casa, pegavam algo e saíam.

Na noite deste domingo (16), um rapaz, de 21 anos, que estava no interior da casa, tentou fugir ao perceber a chegada da viatura da polícia. Mas ele acabou abordado e contido. Na garagem da residência foram abordadas mais duas pessoas, que são irmãos.

Questionados sobre as suspeitas de tráfico de drogas no local, os irmãos teriam admitido a prática e um deles levou a equipe até um veículo abandonado estacionado na frente da residência, onde estava escondida uma porção de crack, pesando aproximadamente 5g.

No interior da casa, os policiais ainda localizaram uma porção de maconha, pesando 12,9 gramas, R$ 493,75 em dinheiro trocado. Os policiais também encontraram e apreenderam na casa uma artesanal, calibre 32 e três munições do mesmo calibre.

A Polícia Militar encaminhou os autores para a delegacia de Jandaia do Sul, para as providências cabíveis. Na delegacia eles informaram que o dinheiro encontrado é proveniente da venda de crack e que a droga localizada renderia aproximadamente outros R$ 300. A arma e as drogas apreendidas também foram entregues à Polícia Civil.

