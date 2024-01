Operação policial apreende drogas e prende três suspeitos em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã de quarta-feira (3), as equipes da Agência Local de Inteligência (ALI) e RPA da 6ª Companhia Independente realizaram uma operação em uma casa na Rua Ana Neri, na cidade de Faxinal, visando o combate ao tráfico de drogas. A equipe do Canil do 10º BPM de Apucarana prestou apoio na ocorrência.

A ação ocorreu após a equipe ALI receber denúncias anônimas sobre atividades de venda de drogas na residência. Ao chegar ao local indicado, os policiais viram um veículo GM Corsa que parou em frente à casa, e o morador entregou um objeto embrulhado em uma sacola.

Os policiais militares então seguiram o Corsa, realizando a abordagem próximo ao Posto do Trevo. Durante a parada, foi dispensado um invólucro na rodovia, posteriormente resgatado pela equipe, contendo 145 gramas de maconha.



Ao retornar à residência, a equipe viu o morador tentando fugir para os fundos da casa. Durante a perseguição, o suspeito dispensou um invólucro contendo 423 gramas de crack.

Os dois ocupantes do veículo e o morador da residência foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.