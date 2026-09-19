Operação Omnis aborda 137 veículos em Ivaiporã e Jardim Alegre

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Bloqueios realizados pela 6ª CIPM ocorreram na noite de sexta-feira (18) para fiscalizar o trânsito e combater a embriaguez ao volante

A Operação Omnis abordou 137 veículos em bloqueios realizados pela 6ª CIPM em Ivaiporã e Jardim Alegre, na noite de sexta-feira (18). A ação buscou coibir infrações de trânsito e a embriaguez ao volante.

As equipes realizaram os bloqueios das 17h às 23h. Em Ivaiporã, os policiais abordaram 89 veículos durante a fiscalização.

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Já em Jardim Alegre, outros 48 veículos passaram pela abordagem. Ao todo, os policiais confeccionaram 13 autos de infração durante a operação.

Além disso, um veículo foi recolhido pelas equipes. Segundo os resultados divulgados pela 6ª CIPM, não houve prisões durante a ação.

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A Operação Omnis integra ações de fiscalização realizadas pela Polícia Militar para reforçar a segurança no trânsito e combater delitos relacionados à circulação de veículos.

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