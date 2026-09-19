Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
TRÂNSITO

Operação Omnis aborda 137 veículos em Ivaiporã e Jardim Alegre

Bloqueios realizados pela 6ª CIPM ocorreram na noite de sexta-feira (18) para fiscalizar o trânsito e combater a embriaguez ao volante

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Operação Omnis aborda 137 veículos em Ivaiporã e Jardim Alegre
Autor A ação buscou coibir infrações de trânsito e a embriaguez ao volante - Foto: Divulgação/PMPR

A Operação Omnis abordou 137 veículos em bloqueios realizados pela 6ª CIPM em Ivaiporã e Jardim Alegre, na noite de sexta-feira (18). A ação buscou coibir infrações de trânsito e a embriaguez ao volante.

As equipes realizaram os bloqueios das 17h às 23h. Em Ivaiporã, os policiais abordaram 89 veículos durante a fiscalização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira a previsão do tempo para Ivaiporã neste sábado (19)

Já em Jardim Alegre, outros 48 veículos passaram pela abordagem. Ao todo, os policiais confeccionaram 13 autos de infração durante a operação.

Além disso, um veículo foi recolhido pelas equipes. Segundo os resultados divulgados pela 6ª CIPM, não houve prisões durante a ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Operação Omnis integra ações de fiscalização realizadas pela Polícia Militar para reforçar a segurança no trânsito e combater delitos relacionados à circulação de veículos.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV