Operação Omnis aborda 137 veículos em Ivaiporã e Jardim Alegre
Bloqueios realizados pela 6ª CIPM ocorreram na noite de sexta-feira (18) para fiscalizar o trânsito e combater a embriaguez ao volante
A Operação Omnis abordou 137 veículos em bloqueios realizados pela 6ª CIPM em Ivaiporã e Jardim Alegre, na noite de sexta-feira (18). A ação buscou coibir infrações de trânsito e a embriaguez ao volante.
As equipes realizaram os bloqueios das 17h às 23h. Em Ivaiporã, os policiais abordaram 89 veículos durante a fiscalização.
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Já em Jardim Alegre, outros 48 veículos passaram pela abordagem. Ao todo, os policiais confeccionaram 13 autos de infração durante a operação.
Além disso, um veículo foi recolhido pelas equipes. Segundo os resultados divulgados pela 6ª CIPM, não houve prisões durante a ação.
A Operação Omnis integra ações de fiscalização realizadas pela Polícia Militar para reforçar a segurança no trânsito e combater delitos relacionados à circulação de veículos.
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