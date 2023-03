Operação mira esquema de corrupção envolvendo vereador e servidores

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23), com a missão de cumprir 12 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa responsável por corrupção e fraudes em licitações no município de Faxinal, no Norte do Estado.

Mais de 40 policiais participam da operação que acontece simultaneamente naquele município e em Cruzmaltina.

A PCPR apura um suposto esquema de corrupção ligado a um vereador e servidores municipais, suspeitos de receberem valores de empresa prestadora de serviços, em 2021 e 2022.

Conforme as investigações, os pagamentos aconteciam durante a execução dos contratos pela empresa investigada. Há confirmações de transferências bancárias em contas de servidores e do vereador. As vantagens indevidas eram decorrentes de facilitações das contratações realizadas.

A PCPR ainda apurou um possível esquema de subtração de parte de salários na Câmara de Vereadores de Faxinal, o crime seria cometido pelo ex-presidente e por ex-assessores.

Nota oficial

Após a PC deflagrar a operação na manhã desta quinta-feira (23), a assessoria jurídica da Prefeitura de Faxinal emitiu uma nota oficial sobre o caso. Confira na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Faxinal informa que, na manhã desta quinta-feira (23/03), dois departamentos em específico, cadastro tributário e diretoria de governo, foram alvos de busca e apreensão por parte do DECOR – Polícia Civil. Todo acesso foi dado aos agentes e não houve recolhimento de documentos em razão de não serem localizados elementos que interessassem para a operação. A Prefeitura de Faxinal está à disposição das autoridades e informa que não foi citada e nem tem conhecimento da operação.

