Operação Incômodo apreende moto com escapamento aberto

Neste domingo (16) a noite a PM de Califórnia cumpriu ordem de serviço com a Operação “Incômodo” e intensificou o patrulhamento nos pontos de acesso ao município. A ação da polícia apreendeu uma moto escapamento aberto.

Segundo relato da PM, um casal estava na motocicleta e mostraram nervosismo ao perceberem a aproximação policial. Mas foram abordados e identificados sendo o condutor não habilitado com uma adolescente na garupa da moto Honda CBX-250 Twister com placas de Brusque – SC.

Além disso, a moto estava com o escapamento alterado com descarga livre – o que provoca ruído excessivo.

A moto foi apreendida pelas irregularidades e a menor entregue ao Conselho Tutelar para as providências com seus pais. O condutor foi advertido e liberado no local.