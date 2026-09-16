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CRIME

Operação fecha o cerco contra o jogo do bicho em bares de Jandaia do Sul

Ação coordenada cumpriu mandados judiciais na região central da cidade; máquinas, celulares e comprovantes de apostas foram apreendidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Operação fecha o cerco contra o jogo do bicho em bares de Jandaia do Sul
Autor Máquinas eletrônicas para registro de apostas foram apreendidas - Foto: Imagem ilustrativa

Uma grande operação policial foi deflagrada na manhã desta terça-feira (15) para desarticular pontos de contravenção penal ligados ao "jogo do bicho" em Jandaia do Sul. A ação cumpriu diversos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, a pedido do Ministério Público, tendo como alvo principal estabelecimentos comerciais localizados na região central do município.

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As equipes policiais realizaram abordagens simultâneas em pelo menos quatro bares da cidade. Durante as buscas, os agentes localizaram vasto material utilizado para a prática ilegal. Foram apreendidas máquinas eletrônicas específicas para o registro de apostas, máquinas de cartão de crédito, telefones celulares pertencentes aos responsáveis pelos locais, além de diversos comprovantes e relatórios impressos com resultados de jogos.

Em um dos estabelecimentos, o proprietário confessou às equipes que operava as apostas ilegais há cerca de cinco anos. Em outro ponto abordado, a polícia constatou que o responsável já era reincidente na mesma prática. Toda a ação dos agentes foi documentada e registrada em vídeo para garantir a transparência da operação.

Por se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo, os donos dos bares não foram presos em flagrante. Eles assinaram um termo oficial se comprometendo a comparecer perante a Justiça em data agendada e responderão pelo crime de contravenção penal.

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Todos os equipamentos e documentos recolhidos foram lacrados em embalagens próprias para a preservação de provas e encaminhados à delegacia, onde ficarão à disposição da Justiça para o andamento das investigações.

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CONTRAVENÇÃO PENAL jandaia do sul jogo do bicho notícias locais operação policial
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