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Operação da Rotam na madrugada encontra irregularidades e recolhe três motos

Abordagens realizadas durante a madrugada deste sábado (30) na Avenida Brasil resultaram em autuações e remoção de veículos ao pátio

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 11:12:31 Editado em 30.05.2026, 11:12:28
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Operação da Rotam na madrugada encontra irregularidades e recolhe três motos
Autor As motos foram recolhidas ao pátio da 6ª CIPM - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma Operação da Rotam em Ivaiporã terminou com três motocicletas recolhidas ao pátio durante fiscalizações realizadas na madrugada deste sábado (30), na Avenida Brasil, região central da cidade. As equipes identificaram irregularidades relacionadas à documentação, equipamentos obrigatórios e condições de segurança dos veículos.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 0h40. Durante patrulhamento, policiais da Rotam pararam uma Honda Titan que circulava sem os retrovisores. Na consulta aos sistemas, foi constatado que o licenciamento da motocicleta estava vencido. O condutor possuía CNH regular e o veículo foi removido ao pátio após a emissão das notificações.

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Pouco depois, às 1h02, os policiais abordaram uma JTA/Suzuki GSXR1000. Conforme o boletim, o motociclista foi visto trafegando pela contramão e acelerando o veículo de forma excessiva na Avenida Brasil.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam que o condutor apresentava sinais que motivaram a oferta do teste do bafômetro. Ele recusou realizar o exame, sendo autuado pela recusa. Além disso, a motocicleta apresentava escapamento irregular e também foi recolhida.

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A terceira ocorrência foi registrada por volta das 1h30. A equipe abordou uma Yamaha YZF R15 ABS e verificou que o pneu traseiro apresentava desgaste excessivo, com exposição da estrutura metálica.

Diante do risco à segurança, a motocicleta foi retirada de circulação e encaminhada ao pátio. Segundo a Polícia Militar, todas as situações foram registradas como infrações de trânsito, sem constatação de crime.

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fiscalização de trânsito infrações de trânsito ivaipora motocicletas Rotam Segurança Viária
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