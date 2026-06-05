Operação da Rotam apreende cocaína e prende suspeitos em Ivaiporã

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A equipe da Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) apreendeu porções de cocaína e deteve suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na noite de quinta-feira (4), em Ivaiporã.

A ocorrência foi registrada por volta das 23 horas no Jardim Nova Porã. Segundo a Polícia Militar, os policiais realizaram uma incursão em um local alvo de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

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Durante a aproximação da equipe, alguns indivíduos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, mas outros foram abordados pelos policiais e receberam voz de prisão e apreensão.

Conforme a PM, os agentes encontraram buchas de cocaína que estariam sendo preparadas para venda em uma residência. Em outro imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes armazenados por um adolescente.

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Ao todo, foram apreendidos 37,53 gramas de cocaína, divididos em duas porções de 19,81 gramas e 17,72 gramas. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para os procedimentos da Polícia Judiciária.

A PM não informou quantas pessoas foram presas ou apreendidas na ocorrência.

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