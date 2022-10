Operação da Polícia Civil prende quatro suspeitos de tráfico de drogas

Da Redação

Quatro pessoas foram presas por suspeita de tráfico de drogas e um adolescente apreendido em uma operação deflagrada nesta terça-feira (11)

Quatro pessoas foram presas por suspeita de tráfico de drogas e um adolescente apreendido em uma operação deflagrada nesta terça-feira (11) pela Polícia Civil de Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Ao todo foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em endereços de alvos de investigações acerca de diversos crimes ocorridos em municípios da comarca de Jandaia do Sul, entre eles tráfico de drogas, homicídio e assalto.

De acordo com o delegado Gustavo de Pinho Alves, dos mandados que envolvem tráfico de drogas foram cumpridos três no município sede da comarca para investigar tráfico de drogas e seis em Marumbi.

Quatro mandados foram executados em Bom Sucesso para investigar um homicídio ocorrido neste ano e tráfico de drogas. No endereço foram localizadas drogas e munição. O alvo do mandado não foi encontrado.

No total foram apreendidos aproximadamente 130 pedras de crack, maconha, balança de precisão e dinheiro trocado. Dos suspeitos de tráfico três foram presos em Jandaia do Sul e um em Marumbi. Um adolescente também foi apreendido em Jandaia.

ASSALTO

A Polícia Civil também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um morador de Londrina, suspeito de participar de um assalto ocorrido em uma cooperativa localizada em São João do Ivaí, há aproximadamente um mês.

Na ocasião, mais de R$ 1,3 milhão em defensivos agrícolas foram roubados. Os produtos foram recuperados pela Polícia Militar (PM) abandonada em meio a uma plantação.

A polícia apreendeu os celulares dos suspeitos de participar do assalto.

