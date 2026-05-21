Operação da Polícia Civil prende em Cambira casal apontado como líder de facção

Um casal apontado como líder de uma quadrilha de tráfico de drogas em Cambé foi preso na manhã desta quinta-feira (21) no município de Cambira. A detenção ocorreu durante uma operação da Polícia Civil de Cambé que mira o envolvimento de facções criminosas no comércio de entorpecentes e em uma série de homicídios.

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Conforme as investigações, os dois suspeitos detidos em Cambira seriam os responsáveis por comandar à distância um dos grupos que controlam o tráfico na cidade vizinha.

A polícia também apura a participação da dupla e de seus comparsas em assassinatos registrados desde o fim do ano passado. Os crimes estariam diretamente relacionados à violenta disputa entre grupos rivais pelo controle dos pontos de venda de drogas na região.

Além dos alvos em Cambira, a ofensiva policial cumpriu mandados no Conjunto Ulisses Guimarães, em Cambé, resultando na prisão de mais duas pessoas. Uma das detidas é uma mulher que, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, continuava atuando na distribuição de entorpecentes em diferentes pontos do município.

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Em outra casa do mesmo bairro, os investigadores prenderam uma segunda mulher em flagrante após encontrarem diversas porções de maconha e cocaína durante as buscas. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Com informações da Tarobá