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INVESTIGAÇÃO

Operação da Polícia Civil prende em Cambira casal apontado como líder de facção

Ofensiva deflagrada nesta quinta-feira (21) também prendeu outras duas mulheres; grupo é investigado por série de assassinatos

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 09:34:51 Editado em 21.05.2026, 09:34:46
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Operação da Polícia Civil prende em Cambira casal apontado como líder de facção
Autor Operação é realizada pela Polícia Civil de Cambé - Foto: PCPR

Um casal apontado como líder de uma quadrilha de tráfico de drogas em Cambé foi preso na manhã desta quinta-feira (21) no município de Cambira. A detenção ocorreu durante uma operação da Polícia Civil de Cambé que mira o envolvimento de facções criminosas no comércio de entorpecentes e em uma série de homicídios.

-LEIA MAIS: Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana

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Conforme as investigações, os dois suspeitos detidos em Cambira seriam os responsáveis por comandar à distância um dos grupos que controlam o tráfico na cidade vizinha.

A polícia também apura a participação da dupla e de seus comparsas em assassinatos registrados desde o fim do ano passado. Os crimes estariam diretamente relacionados à violenta disputa entre grupos rivais pelo controle dos pontos de venda de drogas na região.

Além dos alvos em Cambira, a ofensiva policial cumpriu mandados no Conjunto Ulisses Guimarães, em Cambé, resultando na prisão de mais duas pessoas. Uma das detidas é uma mulher que, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, continuava atuando na distribuição de entorpecentes em diferentes pontos do município.

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Em outra casa do mesmo bairro, os investigadores prenderam uma segunda mulher em flagrante após encontrarem diversas porções de maconha e cocaína durante as buscas. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Com informações da Tarobá

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Cambé cambira crime organizado segurança pública trafico de drogas
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