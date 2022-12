Operação da PF contra atos antidemocráticos cumpre mandado em Ivaiporã

Da Redação

Na região de Ivaiporã, bloqueio de rodovias após eleições ocorreu na PR-466 em Jardim Alegre

A Polícia Federal (PF) cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em dez cidades do Paraná nesta quinta-feira (15) na operação nacional que mira responsáveis por coordenar "atos antidemocráticos" após as eleições. Um dos mandados ocorreu em Ivaiporã. Os demais foram em São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Maringá, Goioerê, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Tapejara, Umuarama e Flor da Serra do Sul.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta a maior operação já lançada na investigação sobre atos antidemocráticos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno em 30 de outubro.

A corporação cumpre desde o início da manhã mais de 100 mandados de busca e apreensão em oito Estados e no Distrito Federal. O alvo principal das decisões judiciais, decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), são empresários e outras pessoas suspeitas de organizarem e financiarem bloqueios de rodovias promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inconformados com a vitória do ex-presidente Lula.

Na região de Ivaiporã, o principal bloqueio de rodovias ocorreu na PR-466, em Jardim Alegre. A PF do Paraná não deu detalhes sobre o mandado cumprido em Ivaiporã e informou apenas que toda a operação é coordenada por Brasília.

Segundo nota divulgada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, "os grupos propagaram o descumprimento e o desrespeito' ao resultado das eleições, 'além de atuar pelo rompimento do Estado Democrático de Direito e instalação de regime de exceção, com a implantação de uma ditadura'. Durante diligências em Santa Catarina, os agentes apreenderam 11 armas, dentre elas uma submetralhadora, um fuzil, além de rifles com lunetas.

Alexandre de Moraes ordenou ainda a quebra de sigilo bancário de investigados e o bloqueio de contas de dezenas de empresários. Ainda foram decretadas apreensão de passaportes, suspensão de certificados de registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CACs), além do bloqueio de 168 perfis em redes sociais suspeitos de organizar e financiar atos pela abolição do Estado Democrático de Direito.

Os mandados de busca são cumpridos no Acre (9 mandados), Amazonas (2), Mato Grosso (20), Mato Grosso do Sul (17), Rondônia (1), Paraná (16), Espírito Santo (23) e Santa Catarina (15) - além do Distrito Federal (1).

