Operação da PCPR contra fraude milionária de tratores cumpre mandado em Jandaia do Sul





A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nesta sexta-feira (04), uma operação para combater um esquema de fraude focado na falsa comunicação de furto de tratores agrícolas. A ação ostensiva cumpriu mandados de busca e apreensão e efetuou prisões nas cidades de Londrina, Maringá e em Jandaia do Sul.

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As investigações começaram após a notificação do suposto furto de dois tratores e a subsequente solicitação de indenização junto à seguradora. No entanto, o trabalho investigativo revelou divergências graves: um dos tratores foi localizado passando por manutenção em uma concessionária em Maringá, e os dados apresentados para o seguro pertenciam a equipamentos legítimos de um terceiro.

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De acordo com a delegada da PCPR Mayara Dias, o verdadeiro proprietário dos tratores comprova a posse contínua dos bens. “A investigação constatou que os números de chassi informados no sinistro correspondiam a máquinas pertencentes a um terceiro. O proprietário apresentou notas fiscais, seguros, registros de manutenção e histórico de utilização dos tratores e afirmou que nunca negociou os equipamentos com os investigados, mantendo-os sob sua posse e utilização”, explicou a delegada.

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As máquinas vinculadas aos chassis informados no sinistro somam um valor total de R$ 2,23 milhões — sendo uma avaliada em R$ 1,65 milhão e outra em R$ 582,5 mil. A PCPR apura a prática dos crimes de estelionato e comunicação falsa de crime, além de averiguar a participação de outros envolvidos.

Prisões e desdobramentos

Na região do Vale do Ivaí, em Jandaia do Sul, a equipe policial efetuou a prisão de um dos investigados em cumprimento a um mandado de prisão judicial.

Já em Londrina, um dos alvos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Em Maringá, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a outros dois suspeitos.

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Os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário e permanecem à disposição da Justiça. As diligências continuam para a análise do material apreendido e o detalhamento da conduta de cada um dos envolvidos no esquema.

Denúncias

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da comunidade. Informações que auxiliem em investigações em andamento podem ser repassadas de forma totalmente anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Para situações de emergência ou crimes em andamento, o acionamento da Polícia Militar deve ser feito pelo 190.

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Foto: Reprodução/Pixabay/Imagem ilustrativa Foto: Reprodução/Pixabay/Imagem ilustrativa



