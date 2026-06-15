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Operação contra facção nacional cumpre mandados em Jandaia e outras 33 cidades do PR

Ação do Ministério Público do Paraná mira integrantes de organização criminosa nacional; 176 ordens de prisão são contra investigados já encarcerados

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 09:00:41 Editado em 15.06.2026, 09:00:36
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Operação contra facção nacional cumpre mandados em Jandaia e outras 33 cidades do PR
Autor Megaoperação é deflagrada pelo Gaeco nesta segunda-feira - Foto: Divulgação/MPPR

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta segunda-feira (15) a Operação Panóptico, que mira uma facção criminosa de atuação nacional comandada a partir de presídios. A megaoperação tem o objetivo de cumprir 304 mandados de prisão e 255 de busca e apreensão no Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Jandaia do Sul está entre os 34 municípios paranaenses alvos da ofensiva, que mobiliza de forma integrada cerca de mil agentes de diversas forças de segurança pública.

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A força-tarefa concentra a grande maioria das ordens judiciais no Paraná e conta com a atuação conjunta das polícias Militar, Civil, Penal e Científica. Além de Jandaia do Sul, as equipes cumprem mandados em cidades de todas as regiões do estado, como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Uma característica marcante da operação é que grande parte dos alvos já está atrás das grades. Do total de mandados, 176 de prisão e 92 de busca e apreensão foram cumpridos diretamente dentro de estabelecimentos prisionais, visando cortar a comunicação dos detentos. Nos outros estados, as diligências ocorrem em Naviraí (MS), Joinville (SC), Bauru (SP) e Itapecerica da Serra (SP).

As investigações do Ministério Público do Paraná começaram no final do ano passado e buscam responsabilizar o maior número possível de integrantes da organização criminosa. A estratégia é enfraquecer a estrutura da facção no estado, levantar provas para elucidar outros delitos em andamento e, com as prisões, impedir a continuidade das atividades ilícitas coordenadas pelos líderes já encarcerados.

Batizada de Panóptico em referência ao conceito de vigilância constante e onipresente popularizado pelo sociólogo Michel Foucault, a operação segue as diretrizes do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC). A ação reflete o esforço integrado de Ministérios Públicos e polícias de todo o país para isolar os integrantes de facções e neutralizar o comando do crime organizado que ainda resiste dentro do sistema penitenciário.

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crime organizado facção criminosa gaeco Operação Panóptico Prissão e Investigação segurança pública
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