Operação apreende armas e drogas; quatro pessoas foram presas

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Jandaia do Sul

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Jandaia do Sul

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Jandaia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em ação conjunta na manhã desta quinta-feira, 13, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) realizaram operação para cumprir mandados de busca e apreensão na cidade de Jandaia do Sul. A Operação foi deflagrada após diligências realizadas pela Agência Local de Inteligência do 10º BPM (ALI) e PC, com ordens de cumprimento expedidas pelo Poder Judiciário e executadas pelas equipes Canil, Patrulha Rural, ALI RPA e Polícia Civil.

continua após publicidade

Em três residências foram encontradas armas, drogas, munições e dinheiro do tráfico de drogas. Quatro pessoas foram presas no total.

- LEIA MAIS: Temporal provoca queda de árvores em municípios da região; saiba mais

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Na primeira residência, a PM encontrou uma pistola 9mm com 33 munições e dois carregadores, um revólver cal.38 com 5 munições, bem como R$1.600,00. Dois homens, de 26 e 46 anos de idade, foram presos. Já na segunda casa, foi apreendida uma porção de cocaína além de R$330,00 em notas diversas. Nesta ocasião, um homem de 18 anos, foi detido pela PM.

continua após publicidade

Foto por Reprodução / PM Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Jandaia do Sul

Simultaneamente, outra residência foi vistoriada, sendo encontradas 12 porções de crack. Além disso, foram apreendidos R$1.282,50 em notas trocadas e um caderno de anotações sobre o tráfico de drogas. Neste local, uma mulher de 28 anos foi presa.

Foto por Reprodução / PM Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Jandaia do Sul

Todos os materiais apreendidos e os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências da autoridade competente.

Siga o TNOnline no Google News