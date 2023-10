Onze hospitais da região serão beneficiados com recursos do Estado

Onze hospitais de sete municípios do Vale do Ivaí serão beneficiados com o aporte adicional de custeio dos atendimentos da área de urgência e emergência anunciados nesta terça-feira (24) pelo governador Ratinho Junior. As unidades hospitalares vão receber recursos extras que passam de R$ 1,1 milhão mensais.

Em Apucarana, por exemplo, o Hospital da Providência terá um aporte de R$ 217,6 mil mensais e o Hospital Materno Infantil receberá R$ 101,2 mil. Em um ano, o aporte passa de R$ 3,8 milhões.

Os recursos extras também beneficiam – na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana - dois hospitais de Arapongas, o Honpar e a Santa Casa; dois em Jandaia do Sul, o Hospital Nossa Senhora de Fátima e Hospital Regional Vale do Ivaí, além do Hospital Juarez Barreto, em Faxinal e a Santa Casa de São Pedro do Ivaí. Na área da 22ª RS de Ivaiporã, vão receber aportes os hospitais Bom Jesus e Lucena Sanchez, ambos no município sede da regional, e o Hospital São João do Ivaí II, em Lunarderlli. (VEJA OS VALORES NA TABELA ABAIXO).

O secretário de estado da Saúde, Beto Preto, destaca que anualmente, o aporte de recursos para a região passará de R$ 13 milhões na área de urgência e emergência. Outra iniciativa do governo anunciada nesta quarta-feira – o reajuste da tabela de cirurgias eletivas - também devem ter grande impacto na saúde regional. “Passamos por um momento histórico para a saúde, pois além de elevar esses 20% na área de urgência, também estamos reformulando a tabela da remuneração das cirurgias eletivas em 150%, o que implica que uma retirada de vesícula que era remunerada em R$ 600 passa a ter remuneração de R$ 1,5 mil”, comenta o secretário. Assista a entrevista abaixo.

Vale do Ivaí – Incentivo Mensal para Urgência e Emergência

Apucarana:

- HNSG Hospital da Providência – R$ 217.628,74

- HNSG Hospital Providência Materno Infantil – R$ 101.240,53

Arapongas:

- Honpar Hospital Norte Paranaense – R$ 433.121,17

- Irmandade Santa Casa de Arapongas – R$ 44.386,64

Faxinal:

- Hospital Municipal Juarez Barreto de Macedo – R$ 10.783,04

Ivaiporã:

- Hospital Bom Jesus – R$ 110.723,38

- Instituto Lucena Sanchez – R$ 85.984,05

Jandaia do Sul:

- Hospital Nossa Senhora de Fátima – R$ 10.663,56

- Hospital Regional do Vale do Ivaí – R$ 114.545,90

Lunardelli:

- Hospital São João do Ivaí II – R$ 2.890,27

São Pedro do Ivaí

- Santa Casa de Misericórdia Maria Santíssima – R$ 2.513,01

Carros:

Regional de Apucarana (16ª)

- Quatro veículos:

Fiat Pulse

Fiat Toro

Furgão

Saveiro

TOTAL: R$ 489.304

Regional de Ivaiporã (22ª)

- Três veículos

Fiat Pulse

Fiat Toro

Saveiro

TOTAL: 371 mil

Confira a fala do Secretário de Saúde, Beto Preto:

