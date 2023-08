Ônibus que transporta estudantes para faculdades tomba na PR-082

Um ônibus de turismo de uma empresa de Jardim Alegre, que transporta estudantes da região para faculdades de Ivaiporã, tombou na noite de terça-feira (22),em Lunardelli.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Ubá do Sul, o acidente ocorreu na PR-082, por volta das 23h30.

O ônibus Mercedes Benz Viaggio MPOLO seguia sentido Lunardelli a Jardim Alegre, quando 100 metros após o km 126 tombou sobre o acostamento àmargem esquerda da via.

Os estudantes já haviam sido deixados no destino quando ocorreu o acidente.

O motorista do ônibus, de 33 anos, estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.

