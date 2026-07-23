Ônibus que levava trabalhadores de Apucarana a Bom Sucesso é destruído pelo fogo; vídeo







Um ônibus de uma empresa privada que transportava trabalhadores ficou completamente destruído após pegar fogo no início da noite desta quinta-feira (23), no centro de Bom Sucesso (PR). Apesar da gravidade do incidente e do veículo ter sido totalmente consumido pelas chamas, todos os ocupantes conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. Moradores registraram o incêndio em vídeo. Assista no início da matéria.

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O caso ocorreu na Rua Ijuy, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Vanzelão. Segundo o relato do motorista às equipes de emergência, uma luz de advertência indicando aquecimento do motor acendeu no painel durante o trajeto. Ele encostou o veículo imediatamente e percebeu o início do incêndio. Todos os ocupantes saíram do veículo em segurança. Moradores da vizinhança acionaram o socorro por volta das 18h50. A guarnição da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi a primeira a chegar ao local para iniciar o combate às chamas, que chegaram a atingir cerca de seis metros de altura. O trabalho de controle do fogo e o rescaldo duraram aproximadamente uma hora.





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Incêndio ocorreu em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Vazelão - Foto: Diego Silva Incêndio ocorreu em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Vazelão - Foto: Diego Silva

Os trabalhadores que ocupavam o ônibus são de Bom Sucesso e estavam retornando de Apucarana, onde trabalham.



Devido à altura das labaredas, a rede elétrica da rua foi atingida pelo incêndio. A Polícia Militar esteve no local para prestar apoio à ocorrência e a Companhia Paranaense de Energia (Copel) precisou ser acionada para interromper o fornecimento de energia no trecho afetado. Ainda na noite de quinta-feira, a companhia já havia restabelecido a energia na maioria dos imóveis. Confira a nota da Copel:

"A Copel informa que suas equipes trabalharam na noite de quinta-feira (23) e restabeleceram o fornecimento de energia para a maior parte dos consumidores afetados pelo incêndio que destruiu um ônibus em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. As chamas atingiram a rede elétrica e danificaram os cabos de energia.

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Na manhã desta sexta-feira (24), uma equipe permanece no local para concluir o atendimento a dois consumidores cujos padrões de entrada foram danificados pelo fogo. O fornecimento será restabelecido após a substituição dos equipamentos".



