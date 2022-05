Ônibus itinerante faz 65 encaminhamentos em Rio Bom

Da Redação

O ônibus itinerante da Agência do Trabalhador, esteve na última quarta-feira (11), em Rio Bom, e fez 65 encaminhamentos para o trabalho.

Além dos encaminhamentos, a Prefeitura de Rio Bom firmou um convênio para 17 vagas de uma capacitação de mais de 30 cursos gratuitos, o serviço apresenta uma iniciativa inédita: um dos cursos, o de empreendedorismo, pagará até R$ 900 para quem concluir os três módulos da capacitação, trata-se do “Programa Recomeça Paraná”, parceria da Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com o Sebrae e a Prefeitura a Prefeitura de Rio Bom.

As inscrições podem ser feitas no posto avançado da Agência do Trabalhador de Rio Bom,ou com Maria Novaes, no CRAS até na terça-feira, 17 de maio.

Viabilizado através do Programa Mais Paraná, o ônibus itinerante é disponibilizado pela Sejuf através do Programa Mais Paraná.

O serviço foi acompanhado de perto pelo Vice Prefeito, Anizio Marcelino, José Carlos de Paula, Secretário de Indústria e Comércio, Maria Novaes Secretária da Assistência Social e os vereadores, Rafael Norbiato e André Vital.

Segundo o gerente do posto avançado da Agência do Trabalhador de Rio Bom, Lucas Cotting, as vagas continuam sempre atualizadas e todos que precisarem do serviço, podem comparecer na sala anexo ao Paço Municipal.

“Foi um sucesso, estamos trabalhando em todas as frentes para cumprir todos os nossos compromissos firmados, agradeço a todos os colaboradores que estiveram envolvidos na ação” pontuou o prefeito Moisés Andrade.