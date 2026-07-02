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Ônibus escolar perde o freio e invade casa em Borrazópolis; morador escapa por um minuto

Veículo apresentou falha mecânica e desceu a rua desgovernado nesta quinta-feira (2)

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 14:18:40 Editado em 02.07.2026, 14:18:33
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Um ônibus escolar da Prefeitura de Borrazópolis perdeu os freios e bateu contra uma residência no fim da manhã desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu nas proximidades da Escola Municipal Dom Bosco. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, o veículo estava sem passageiros no momento da batida e ninguém ficou ferido. Veja o vídeo

-LEIA MAIS: Veículo de Kaloré capota e é destruído por incêndio na rodovia para Borrazópolis; veja

O dono do imóvel atingido escapou do atropelamento por questão de segundos. Ele relatou que estava sentado em uma cadeira na frente do portão de casa e havia acabado de entrar a pedido da esposa para almoçar.

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Ônibus escolar perde o freio e invade casa em Borrazópolis; morador escapa por um minuto
AutorÔnibus perdeu os freios em Borrazópolis - Foto: Blog do Berimbau


Cerca de um minuto depois, o coletivo desgovernado invadiu exatamente o local onde ele descansava, destruindo o portão de entrada, parte do muro e a varanda da casa. A tragédia poderia ter sido maior, já que poucos metros abaixo do local da batida havia um caminhão carregado com botijões de gás estacionado no depósito de uma distribuidora.

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Segundo o relato do motorista do ônibus aos moradores, o sistema de freios não respondeu logo após ele dar a partida no veículo. Sem controle, o coletivo desceu a via até parar na residência. Durante o trajeto desgovernado, o ônibus também atingiu o padrão de luz de uma casa vizinha, onde mora um idoso acamado, deixando o local sem energia elétrica. O caso chamou a atenção da vizinhança e as causas exatas da falha mecânica deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.


Ônibus escolar perde o freio e invade casa em Borrazópolis; morador escapa por um minuto
AutorÔnibus atingiu muro de residência - Foto: Blog do Berimbau


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