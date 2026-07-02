Ônibus escolar perde o freio e invade casa em Borrazópolis; morador escapa por um minuto









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um ônibus escolar da Prefeitura de Borrazópolis perdeu os freios e bateu contra uma residência no fim da manhã desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu nas proximidades da Escola Municipal Dom Bosco. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, o veículo estava sem passageiros no momento da batida e ninguém ficou ferido. Veja o vídeo

-LEIA MAIS: Veículo de Kaloré capota e é destruído por incêndio na rodovia para Borrazópolis; veja



O dono do imóvel atingido escapou do atropelamento por questão de segundos. Ele relatou que estava sentado em uma cadeira na frente do portão de casa e havia acabado de entrar a pedido da esposa para almoçar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Ônibus perdeu os freios em Borrazópolis - Foto: Blog do Berimbau Ônibus perdeu os freios em Borrazópolis - Foto: Blog do Berimbau





Cerca de um minuto depois, o coletivo desgovernado invadiu exatamente o local onde ele descansava, destruindo o portão de entrada, parte do muro e a varanda da casa. A tragédia poderia ter sido maior, já que poucos metros abaixo do local da batida havia um caminhão carregado com botijões de gás estacionado no depósito de uma distribuidora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o relato do motorista do ônibus aos moradores, o sistema de freios não respondeu logo após ele dar a partida no veículo. Sem controle, o coletivo desceu a via até parar na residência. Durante o trajeto desgovernado, o ônibus também atingiu o padrão de luz de uma casa vizinha, onde mora um idoso acamado, deixando o local sem energia elétrica. O caso chamou a atenção da vizinhança e as causas exatas da falha mecânica deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.





Ônibus atingiu muro de residência - Foto: Blog do Berimbau Ônibus atingiu muro de residência - Foto: Blog do Berimbau



