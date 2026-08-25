Ônibus escolar e carro colidem na Av. Tancredo Neves de Ivaiporã
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves e causou apenas danos materiais
Um ônibus escolar municipal e um carro se envolveram em um acidente de trânsito em Ivaiporã na segunda-feira (24). A colisão ocorreu no Centro, quando o automóvel saía de um estacionamento em marcha ré.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência na Avenida Tancredo Neves, por volta das 18h45. Segundo os relatos, o motorista do carro não percebeu a aproximação do ônibus e acabou atingindo o coletivo.
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A colisão provocou apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido. Os dois condutores fizeram o teste do etilômetro, com resultado de 0,00 mg/L para ambos.
A polícia também verificou a documentação dos motoristas e dos veículos. Tudo estava regular.
Os envolvidos foram orientados, e os registros do trânsito foram confeccionados.
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