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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Ônibus escolar e carro colidem na Av. Tancredo Neves de Ivaiporã

Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves e causou apenas danos materiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ônibus escolar e carro colidem na Av. Tancredo Neves de Ivaiporã
Autor Polícia Militar atendeu a ocorrência na Avenida Tancredo Neves - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um ônibus escolar municipal e um carro se envolveram em um acidente de trânsito em Ivaiporã na segunda-feira (24). A colisão ocorreu no Centro, quando o automóvel saía de um estacionamento em marcha ré.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência na Avenida Tancredo Neves, por volta das 18h45. Segundo os relatos, o motorista do carro não percebeu a aproximação do ônibus e acabou atingindo o coletivo.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (25)

A colisão provocou apenas danos materiais. Ninguém ficou ferido. Os dois condutores fizeram o teste do etilômetro, com resultado de 0,00 mg/L para ambos.

A polícia também verificou a documentação dos motoristas e dos veículos. Tudo estava regular.

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Os envolvidos foram orientados, e os registros do trânsito foram confeccionados.

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acidente de transito danos materiais ivaipora ônibus escolar POLICIA MILITAR Segurança no Trânsito
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