Da Redação

O ônibus “Emprega Mais Paraná”, serviço itinerante da Agência do Trabalhador, atende nesta quinta (21) e sexta-feira (21) os moradores do município de Jardim Alegre.

Segundo coordenador do ônibus itinerante, Mario Cunha, a iniciativa leva oportunidades de emprego para as pessoas dos municípios paranaenses.

“Nessa retomada da economia, do emprego, o ônibus itinerante vem para suprir essa necessidade. Nós ficamos em cada município que não tem agência do trabalhador dois dias. Nosso objetivo é atualizar o cadastro de busca pela vaga”, explica.

Ele disse ainda que as vagas de emprego são disponibilizadas diretamente com as empresas e direcionadas para a população através do ônibus itinerante.

Outra novidade, anunciada pelo prefeito José Roberto Furlan, é que a partir de agora o município terá instalada no paço municipal uma Agência do Trabalhador.

“Nosso governo olha com carinho as necessidades da população. Nós temo o entreposto do Sebrae, o Fomento Paraná e também agora a Agência do Trabalhador, melhorando cada dia mais a vida do trabalhador”, destacou Furlan.

Paulo Roberto Messias, secretário de Indústria, Comércio e Turismo do município agradeceu o apoio do Governo do Estado através da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). “Também agradecemos o Marcos Sobreira (chefe regional Sejuf) que intermediou esse trabalho junto ao município de Jardim Alegre”, destacou.

Também acompanharam os inicios do trabalhos do ônibus itinerante, o vice-presidente da Câmara de Vereadores Beto Rohling e o gerente da Agência do Trabalhador de Ivaiporã, Rodrigo Cordeiro.

ASSISTA:

Ônibus “Emprega Mais Paraná” atende moradores; assista - Vídeo por: Reprodução