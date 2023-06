Ônibus do transporte escolar atinge casa em Marilândia do Sul; veja

Um ônibus do transporte escolar de Marilândia do Sul, norte do Paraná, destruiu a frente de uma casa localizada na Rua Tiradentes. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (5). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Moradores da cidade relataram ao TNOnline que o susto foi grande. O ônibus de ré, desceu a rua e só parou após acertar a casa. Veja:

O ônibus estava parado para atendimento em uma borracharia e desceu sozinho. Nenhuma pessoa da residência ficou ferida e o coletivo estava sem alunos. Em breve mais detalhes.

Outra ocorrência

Gato-maracajá morre após ser atropelado em Marilândia do Sul

Um gato-maracajá morreu após ser atropelado na BR-376, em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, região norte do Paraná. O corpo do felino está entre as espécies que habitam a fauna regional e foi encontrado na tarde desta segunda-feira (22) pelo biólogo apucaranense, Fernando Felipe Rodrigues, também conhecido como Repórter Selvagem. Para ver, clique aqui.

