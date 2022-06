Ônibus do transporte coletivo de Londrina é abandonado no Vale do Ivaí

Da Redação

Um ônibus do transporte coletivo da empresa Londrisul, de Londrina, região norte do Paraná, foi encontrado abandonado na rodovia PR 453, entre Borrazópolis e Cruzmaltina, na região do Vale do Ivaí, neste sábado, 18. O veículo, com sinais de batida, só foi retirado na manhã de domingo, 19.

A parte da traseira do coletivo, estava sobre a pista de rolamento. Ao que tudo indica, o motorista abandonou o veículo, com a porta aberta e faróis acesos, após cair na canaleta.

Segundo a empresa responsável pelo serviço, o veículo havia sido furtado de uma garagem, no distrito de Lerroville, na área rural de Londrina, e foi encontrado num trecho que fica a cerca de uma hora do local, fora da rota que o veículo faz.

A empresa Londrisul informou ainda que o furto foi percebido quando o motorista que trabalha na linha chegou para o expediente e não encontrou o ônibus.

Até o momento, o autor do furto não havia sido identificado.

Com informações Blog do Berimbau e G1.