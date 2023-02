Ônibus de turismo é assaltado e abandonado em estrada rural de Cambira

Da Redação

Motorista e passageiros de um ônibus de turismo que fazia a linha Assunção (Paraguai) a Salvador (BA), passaram por momentos de terror na madrugada desta quarta-feira, 15, durante a viagem que partiu de Foz do Iguaçu. Após passar por Maringá, o veículo foi interceptado por bandidos armados, que assaltaram os passageiros e abandonaram o ônibus em uma estrada rural de Cambira, no Vale do Ivaí.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), os policiais receberam um chamado informando sobre o assalto por volta das 5h da manhã. A equipe localizou o ônibus em uma estrada rural, onde o veículo estava atolado.

O motorista relatou aos policiais que retornava da cidade de Foz do Iguaçu, com 13 passageiros, e quando passavam pela cidade de Maringá, um veículo Ford Focus de cor prata, parou na frente do ônibus e homens efetuaram disparos de arma de fogo, forçando o ônibus a parar.

Carlos Henrique Viana de Jesus, de 41 anos, disse em entrevista à reportagem, que trabalha há 10 anos como motorista da empresa e esta foi a primeira vez que sofreu um assalto.

"Próximo a Marialva percebi o veículo nos seguindo, dei sinal várias vezes para que ele fizesse a ultrapassagem, mas quando ele finalmente ultrapassou o ônibus, logo parou a frente e começaram a atirar, forçando a parada", contou.

Neste momento, 04 ladrões armados de pistolas entraram no veículo e deram voz de assalto, levando pertences pessoais e mercadorias que o pessoal havia comprado. Após o crime, o ônibus foi deixado na estrada rural do bairro Sete de Maio, em Cambira. Os ladrões "limparam" completamente o bagageiro do veículo.

"Logo que parei o veículo, eles entraram e mandaram eu abrir o acesso aos passageiros, enquanto dois deles permaneceram aramados na cabine me obrigando a fazer o trajeto que eles queriam, outros dois começaram a gritar com os passageiros, mandaram todo mundo deitar no chão. Chegando na estrada rural, eles mandaram que eu desligasse o veículo e ali começaram o roubo", contou o motorista.

fonte: TNOnline Ladrões limparam o bagageiro do ônibus

Como o veículo ficou atolado, os policiais pediram para um agricultor da região disponibilizar um trator para ajudar a tirar o ônibus do carreador, para que em seguida, pudessem ir até a delegacia de Apucarana para complementação do boletim de ocorrências e mais calmos, relatarem todos os itens que foram roubados.

