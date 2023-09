Ônibus da Prefeitura de Ivaiporã se envolve em acidente com carro

Um ônibus da Prefeitura de Ivaiporã que transportava o time de veteranos de futebol para a cidade de Marumbi se envolveu em acidente de trânsito com um carro na PR-170, em Borrazópolis. O acidente foi na manhã deste domingo (9).

De acordo com informações do chefe do setor de transportes da Prefeitura de Ivaiporã, Ailton Stipp Kulcamp. a batida ocorreu no trevo Novo Itacolomi, a aproximadamente cinco quilômetros de Borrazópolis.

O veículo cruze ocupado por uma família retornava da cidade de Cambé pela Rodovia do Milho. O motorista não teria percebido a aproximação do ônibus da prefeitura que seguia na PR-170 e acabou cruzando o trevo.



Duas crianças que estavam no carro tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Borrazópolis. No ônibus ninguém ficou ferido.

