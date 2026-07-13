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PROTEÇÃO ANIMAL

ONG recebe doação de casinhas para cães comunitários em Jandaia do Sul

Abrigos serão instalados em pontos estratégicos da cidade para proteger animais que vivem nas ruas

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 19:16:21 Editado em 13.07.2026, 19:16:14
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ONG recebe doação de casinhas para cães comunitários em Jandaia do Sul
Autor Casinhas doadas serão utilizadas por cães comunitários monitorados pela ONG - Foto: reprodução

A ONG Anjos de 4 Patas recebeu a doação de 10 casinhas que serão destinadas aos cães comunitários de Jandaia do Sul. A iniciativa, idealizada para garantir abrigo e proteção aos animais que vivem nas ruas, beneficiará diretamente o trabalho da entidade liderada pela ativista Rose Daldoso, que atua há mais de uma década no resgate e proteção animal no município. A entrega dos abrigos foi realizada pelo empresário e judoca paulista Fernando Silva, responsável pelo Projeto Social Life no último sábado (11).

- LEIA MAIS: Evento em Jandaia do Sul debate proteção animal e arrecada doações para ONG

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As casinhas serão instaladas em pontos estratégicos da cidade para proteger os cães comunitários monitorados pela ONG contra o frio, a chuva e o calor. Esta ação marca a primeira etapa do Projeto Casinhas, que planeja expandir o número de abrigos no município.


ONG recebe doação de casinhas para cães comunitários em Jandaia do Sul
AutorFoto: reprodução

PALESTRA

O ato de entrega foi marcado por uma palestra de conscientização ministrada por Fernando Silva. Durante o encontro, foram debatidos temas fundamentais como guarda responsável, combate aos maus-tratos e a importância da adoção. Além da entrega das casinhas, Silva realizou uma visita técnica às obras de reforma do Canil Municipal de Jandaia do Sul. O andamento das melhorias estruturais foi acompanhado de perto, com o compromisso de uma nova vistoria assim que as intervenções forem concluídas, garantindo que o espaço atenda de forma adequada as necessidades dos animais acolhidos.

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conscientização sobre adoção doação de casinhas guarda responsável jandaia do sul ONG Anjos de 4 Patas Proteção Animal
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