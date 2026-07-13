ONG recebe doação de casinhas para cães comunitários em Jandaia do Sul

A ONG Anjos de 4 Patas recebeu a doação de 10 casinhas que serão destinadas aos cães comunitários de Jandaia do Sul. A iniciativa, idealizada para garantir abrigo e proteção aos animais que vivem nas ruas, beneficiará diretamente o trabalho da entidade liderada pela ativista Rose Daldoso, que atua há mais de uma década no resgate e proteção animal no município. A entrega dos abrigos foi realizada pelo empresário e judoca paulista Fernando Silva, responsável pelo Projeto Social Life no último sábado (11).

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As casinhas serão instaladas em pontos estratégicos da cidade para proteger os cães comunitários monitorados pela ONG contra o frio, a chuva e o calor. Esta ação marca a primeira etapa do Projeto Casinhas, que planeja expandir o número de abrigos no município.





Foto: reprodução Foto: reprodução

PALESTRA

O ato de entrega foi marcado por uma palestra de conscientização ministrada por Fernando Silva. Durante o encontro, foram debatidos temas fundamentais como guarda responsável, combate aos maus-tratos e a importância da adoção. Além da entrega das casinhas, Silva realizou uma visita técnica às obras de reforma do Canil Municipal de Jandaia do Sul. O andamento das melhorias estruturais foi acompanhado de perto, com o compromisso de uma nova vistoria assim que as intervenções forem concluídas, garantindo que o espaço atenda de forma adequada as necessidades dos animais acolhidos.