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ANIMAIS SILVESTRES

Onça-parda é vista em propriedade rural de São João do Ivaí

Animal apareceu perto de uma casa na região da Água Rica, na manhã deste domingo. Moradora passou mal após o encontro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onça-parda é vista em propriedade rural de São João do Ivaí
Autor Onça-parda foi avistada perto de uma casa na região da Água Rica - Foto: Reprodução

Uma onça-parda em São João do Ivaí surpreendeu uma família na manhã deste domingo (30), na região da Água Rica, zona rural do município.

O animal apareceu próximo à residência, nas imediações do antigo Pesque e Pague do Capetinha.

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O cachorro da propriedade começou a latir insistentemente. Uma moradora foi verificar a movimentação e encontrou a onça perto da casa.

O susto fez com que ela passasse mal. Segundo o marido, a mulher precisou ser levada ao hospital, onde recebeu atendimento e medicação.

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A família também contou que pequenos animais vinham desaparecendo da propriedade. Os moradores não imaginavam que uma onça estivesse circulando pela região.

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A presença do felino reforça o alerta para moradores de áreas rurais. A orientação é não tentar se aproximar, capturar ou afugentar o animal.

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Em caso de novo avistamento, a recomendação é manter distância e acionar os órgãos responsáveis.

Com informações Canal HP/São João do Ivai

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animais silvestres Avistamento de Animais conservação da fauna Onça parda são joão do ivai Segurança Rural
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