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ATROPELAMENTO DE ANIMAL

Onça-parda é encontrada morta na PR-453 em Borrazópolis

Felino foi localizado às margens da rodovia neste sábado (13), próximo à divisa entre Borrazópolis e Cruzmaltina.

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.06.2026, 22:00:57 Editado em 13.06.2026, 22:00:51
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Onça-parda é encontrada morta na PR-453 em Borrazópolis
Autor Onça-parda foi localizada próxima ao acostamento da PR-453 - Foto: Blog do Berimbau

Uma onça-parda foi encontrada morta na manhã deste sábado (13) às margens da PR-453, no Bairro Lajeadão, em Borrazópolis, próximo ao km 9 da rodovia, quase na divisa com Cruzmaltina.

O animal, conhecido também como suçuarana, teria sido vítima de atropelamento, embora ainda não existam informações sobre o veículo envolvido nem sobre o horário em que a colisão aconteceu.

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A presença do felino foi percebida por um morador de Borrazópolis, que passava pelo local e avistou o animal caído próximo ao acostamento. Após receber a informação, a situação foi registrada pela imprensa local, que esteve no trecho para documentar o caso.

A onça-parda possui ampla distribuição no Brasil e costuma apresentar hábitos discretos. Especialistas destacam que o animal evita o contato com seres humanos e que registros de ataques são considerados incomuns.

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A aproximação desses felinos de propriedades rurais pode estar relacionada à redução de áreas naturais, provocada por fatores como desmatamento e queimadas. A busca por alimento também pode contribuir para o deslocamento da espécie para locais próximos a comunidades e fazendas.

Com informações Blog do Berimbau

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atropelamento de animais Borrazópolis conservação da fauna desmatamento impacto humano na natureza Onça parda suçuarana
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