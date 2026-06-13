Onça-parda é encontrada morta na PR-453 em Borrazópolis
Felino foi localizado às margens da rodovia neste sábado (13), próximo à divisa entre Borrazópolis e Cruzmaltina.
Uma onça-parda foi encontrada morta na manhã deste sábado (13) às margens da PR-453, no Bairro Lajeadão, em Borrazópolis, próximo ao km 9 da rodovia, quase na divisa com Cruzmaltina.
O animal, conhecido também como suçuarana, teria sido vítima de atropelamento, embora ainda não existam informações sobre o veículo envolvido nem sobre o horário em que a colisão aconteceu.
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A presença do felino foi percebida por um morador de Borrazópolis, que passava pelo local e avistou o animal caído próximo ao acostamento. Após receber a informação, a situação foi registrada pela imprensa local, que esteve no trecho para documentar o caso.
A onça-parda possui ampla distribuição no Brasil e costuma apresentar hábitos discretos. Especialistas destacam que o animal evita o contato com seres humanos e que registros de ataques são considerados incomuns.
A aproximação desses felinos de propriedades rurais pode estar relacionada à redução de áreas naturais, provocada por fatores como desmatamento e queimadas. A busca por alimento também pode contribuir para o deslocamento da espécie para locais próximos a comunidades e fazendas.
Com informações Blog do Berimbau
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