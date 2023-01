Onça é vista 'desfilando' por plantação em Rio Branco do Ivaí; veja

Da Redação

A cena no mínimo inusitada foi flagrada recentemente na Cachoeira Véu de Noiva

Uma cena no mínimo inusitada foi flagrada recentemente na Cachoeira Véu de Noiva, em Rio Branco do Ivaí, cidade localizada no Vale do Ivaí, Paraná. Uma onça parda, também conhecida por puma ou suçuarana, foi vista "desfilando" em meio à plantação de soja na Fazenda Cachoeira.

De acordo com o perfil do Instagram 'Partiu Rio Branco do Ivaí', essa é uma cena rara, mas que poderá ser presenciada com mais frequência em 2023, já que a Prefeitura Municipal da cidade adquiriu recentemente a área em torno da cachoeira para a criação de uma estância ecológica, que será administrada pela Secretaria do Meio Ambiente.

Entre as tarefas da gestão ambiental, está o monitoramento da fauna e da flora local, inclusive com câmeras espalhadas pela mata. Desta forma, a região se tornará um local de preservação que contará com visitas monitoradas de turistas e moradores locais.

MAPA DO TURISMO

O prefeito, Pedro Taborda Desplanches, de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná, anunciou que o município fará parte, pela primeira vez, do Mapa do Turismo Brasileiro. A informação foi confirmada durante o curso de Turismo Rural, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a prefeitura e o Sindicato Rural.

Na oportunidade o prefeito, o presidente do Conselho de Turismo, Jobson Taborda Desplanches e o Secretário de Indústria, Comércio e Turismo Júnior, assinaram um termo de compromisso com o programa de regionalização do turismo, o qual Rio Branco do Ivaí passa a pertencer a Instância de Governança (IGR) Entre Matas, Morros e Rios.

"Rio Branco do Ivaí é a cidade onde cresci com minha família, fui vereador e estou no meu terceiro mandato como prefeito. Estamos trabalhando o desenvolvimento do turismo em nosso município para gerar oportunidades de negócios e gerar renda para nossa população. O turismo é uma indústria sem chaminés, onde o dinheiro entra à vista e será um legado que deixaremos para as futuras gerações como objeto transformador sustentável que mudará para melhor a vida da população", destacou.

