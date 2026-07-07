Oliveiras centenárias apreendidas pela Receita Federal ganham novo destino em Ivaiporã

Árvores apreendidas pela Receita Federal serão usadas em pesquisas do IFPR e no projeto de revitalização do Lago das Flores

Oito oliveiras centenárias destinadas pela Receita Federal após serem apreendidas por entrarem ilegalmente no Brasil ganharam um novo destino em Ivaiporã. Três árvores serão utilizadas em pesquisas na Fazenda Escola do Instituto Federal do Paraná (IFPR) e duas para o paisagismo no campus. Outras três integrarão o Lago das Flores que passa por revitalização.

Na Fazenda Escola do IFPR, as oliveiras serão incorporadas às atividades do curso de Agronomia. As árvores servirão de base para pesquisas sobre fisiologia vegetal, fruticultura, propagação de mudas e reguladores de crescimento, além de atividades práticas com os estudantes. (fotos abaixo)

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“A oliveira precisa de horas de frio para florescer e frutificar. Como temos registrado invernos mais rigorosos nos últimos anos, vamos estudar o comportamento da cultura na nossa região e avaliar seu potencial”, afirmou a coordenadora do curso de Agronomia, Suelen Cristina Uber.

Caso os resultados sejam positivos, o IFPR poderá ampliar os estudos, desenvolver pesquisas voltadas à produção de mudas e orientar produtores interessados no cultivo da oliveira no Vale do Ivaí.

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As árvores também chamam a atenção pelo valor de mercado. De acordo com Suelen, oliveiras centenárias podem custar entre R$ 100 mil e R$ 300 mil, sendo bastante procuradas para projetos de paisagismo em condomínios e residências de alto padrão.

Lago das Flores

Além de impulsionar as pesquisas no IFPR, as oliveiras centenárias também terão papel de destaque no Lago das Flores que está sendo totalmente revitalizado, onde passarão a compor um dos espaços mais simbólicos do projeto de turismo religioso de Ivaiporã. As três árvores destinadas à Prefeitura foram plantadas ao lado da Capela dos Anjos.

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Segundo a vice prefeita Gertrudes Bernardy, que acompanhou o plantio, a remodelação do espaço prevê um percurso no formato de um terço, com cinco capelas, áreas de contemplação e um projeto paisagístico planejado para manter a floração durante todo o ano. A proposta é transformar o Lago das Flores em um novo atrativo turístico, reunindo natureza, espiritualidade e lazer.

“Receber essas oliveiras centenárias, que são árvores citadas na Bíblia, torna esse projeto ainda mais significativo para Ivaiporã. Só temos a agradecer à Receita Federal por destinar essas oliveiras ao nosso município”, afirmou.

A revitalização do Lago das Flores conta com recursos destinados pelo deputado federal Sérgio Souza, por meio do Ministério do Turismo. A inauguração está prevista para outubro deste ano e deverá contar com a presença do bispo da diocese para a bênção do espaço.

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1 de 6 TN Online/Ivan Maldonado Foto: Oliveiras centenárias são plantadas no IFPR e no Lago das Flores Autor: TN Online/Ivan Maldonado

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